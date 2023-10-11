Усик – Ф'юрі: чи відбудеться бій у разі поразки британця від Нганну

Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. У ринг боксери вийдуть в тамтешній столиці Ер-Ріяді. Старт поєдинку призначений на 21:00 за київським часом.

Виставковий бій "Циганського Короля" передуватиме об'єднавчому поєдинку проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Утім, українцю не варто хвилюватися за результат бою Ф'юрі. Титул WBC британця в поєдинку проти Нганну на кону не стоятиме.

Усесвітня боксерська рада надала Ф'юрі спеціальний дозвіл на бій проти колишнього чемпіона UFC. Поєдинок триватиме 10 раундів. Переможець протистояння здобуде спеціальний пояс "чемпіона Ер-Ріяда". Натомість після бою провідні промоутери нібито оголосять дату поєдинку британця та українця.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.