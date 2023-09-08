Усик – Фьюри. Британец грубо выдвинул требования к бою за абсолют

Чемпион мира по версии WBC уверен, что бой за звание абсолютного чемпиона планеты больше нужен украинскому боксеру. Как следствие, владелец поясов WBA, WBO, IBF и IBO должен согласиться на незначительную часть гонорара.

"Я хоть когда-то говорил, что хочу быть абсолютным чемпионом? Одна маленькая с*чка всегда мечтала об этом, разве нет? Смотрите, у меня есть дела с Фрэнсисом Нганну. Если другая маленькая сосиcка захочет подраться за абсолютное чемпионство, то должна согласиться на небольшой процент призовых", – заявил Фьюри.

По словам "Цыганского Короля", финансовые аппетиты Усика стали главным препятствием для поединка. В частности, именно отказ команды украинца от предложенного распределения гонорара сорвал бой тяжеловесов на "Уэмбли". Теперь поединок попытаются организовать в 2024 году.

Накануне в сеть попал текст апелляции британца Дюбуа на итог боя против Усика. Его команда продолжила настаивать на том, что рефери ошибочно не засчитал удар ниже пояса. Как следствие, Усик вместо поражения нокаутом смог прийти в себя и выиграл поединок.