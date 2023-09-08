Усик – Ф'юрі. Британець брутально висунув вимоги до бою за абсолют

Чемпіон світу за версією WBC впевнений, що бій за звання абсолютного чемпіона планети більше потрібен українському боксеру. Як наслідок, володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO повинен погодитися на незначну частину гонорару.

"Я хоч колись казав, що прагну бути абсолютним чемпіоном? Одна маленька с*чка завжди мріяла про це, хіба ні? Дивіться, я маю справи з Френсісом Нганну. Якщо інша маленька сосиcка захоче побитися за абсолютне чемпіонство, то має погодитися на невеликий відсоток призових", – заявив Ф'юрі.

За словами "Циганського Короля", фінансові апетити Усика стали головною перепоною для поєдинку. Зокрема, саме відмова команди українця від запропонованого розподілу гонорару зірвала бій важковаговиків на "Вемблі". Тепер поєдинок спробують організвати в 2024 році.

Напередодні до мережі потрапив текст апеляції британця Дюбуа на підсумок бою проти Усика. Його команда продовжила наполягати на тому, що рефері помилково не зарахував удар нижче пояса. Як наслідок, Усик замість поразки нокаутом зміг отямитися і виграв поєдинок.