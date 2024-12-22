Усик - Фьюри 2: видео лучших моментов супербоя

Отметим, что Александр победил Тайсона и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO. Бой-реванш, который прошел на переполненной Kingdom Arena в Эр-Рияде, длился все 12 раундов. Украинец снова, как и в первом поединке, победил по решению судей. Однако на этот раз единогласным - трижды 116:112.

После боя Александр поднял уникальный артефакт - саблю великого украинского гетмана Ивана Мазепы, датированную XVII веком.

На клинке есть надпись "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" С правой стороны клинка изображены две свечи, двое ангелов, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется "Неувядаемый цвет".

Усик с саблей Мазепы (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Интересные факты вокруг боя Усик - Фьюри

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри войдет в историю не только из-за спортивного значения, но и благодаря многочисленным деталям, которые сделали это событие уникальным.

В частности, оба спортсмена получили рекордные суммы за бой. Усик, по слухам, заработал около 114 млн долларов, а Фьюри - 76 млн долларов. Таким образом, украинский чемпион обновил персональный рекорд призовых, ведь за первый бой Александр получил "всего лишь" 38 млн долларов.

Перед поединком украинскому боксеру запретили целовать крестик во время боя. Но дело не в религии. Просто во время боя Александр целовал крестик в перерывах между раундами и некоторым поклонникам бокса во время трансляции показалось, что наш чемпион использует ингалятор с PED (препаратом, который повышает выносливость). Поэтому Усика обвинили в приеме допинга прямо во время поединка.

Конечно, и сам Усик, и члены его команды, и организаторы первого боя отвергли все обвинения. Однако на этот раз решили перестраховаться от лишних скандалов, а потому постановили: к губам боксеров сегодня могла прикасаться только трубочка от бутылки с водой.

А еще интересно, что впервые за всю историю мирового бокса за этим поединком следил судья на базе искусственного интеллекта, чтобы устранить предвзятость и человеческие ошибки при оценке боя. Однако вердикт ИИ-арбитра не влиял на официальные результаты поединка, ведь, как говорил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, эксперимент носит "чисто демонстрационный характер".

Также отметим, что за день до боя Усик встретился с украинскими военными, которые приехали поддержать чемпиона в Эр-Рияд.

Кроме того, в тот же день, спортсмен поговорил с Владимиром Зеленским. И во время телефонного звонка президент Украины попросил Александра не сильно избивать Фьюри, потому что Великобритания - наш партнер и помогает нам в борьбе против российского агрессора.