Усик - Фьюри 2: все о трансляции вечера бокса для украинцев

В ночь на 22 декабря Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Главному поединку вечера бокса будет предшествовать зрелищный андеркард.
РБК-Украина рассказывает детали трансляции супербоя и всех поединков на MEGOGO.
В пресс-службе медиасервиса рассказали, что под вечер бокса в Саудовской Аравии будет подготовлена большая аналитическая студия с приглашенными экспертами. Трансляция на медиасервисе стартует в 18:50 по Киеву именно с нее.
Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и промоутер Владислав Елисеев. Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоу-бизнеса.
Владимир Кобельков с места событий на Kingdom Arena в Эр-Рияде прокомментирует главный бой вечера и поединок чемпиона IBO Continental и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэля Лапина с французом Диланом Колином.
Всего на MEGOGO можно будет посмотреть 9 боксерских поединков:
Александр Усик - Тайсон Фьюри
Сергей Богачук - Ишмаэл Дэвис
Мозес Итаума - Демси Маккин
Джонни Фишер - Дэвид Аллен
Деннис Макканн - Питер Макгрейл
Исаак Лоу - Ли Макгрегор
Питер Макгрейл - Риз Эдвардс
Даниэль Лапин - Дилан Колин
Андрей Новицкий - Эдгар Рамирез (этот бой будет открывать вечер бокса)
Во время трансляции боев будут работать трое комментаторов. Кобельков, как было уже отмечено ранее, будет комментировать бои Усик - Фьюри и Лапин - Колин. Все остальные противостояния будут из студии в Киеве комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян. К слову, мы получили прогноз на бой Усик - Фьюри 2 от Лукьяненко.
MEGOGO покажет в Украине поединок Усик - Фьюри 2 и весь файткард вечера по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
Бои можно будет посмотреть с переводом на жестовом языке от социальной инициативы “Дивись як чутно”.
MEGOGO обещает обеспечить бесперебойную работу студийного вещания и трансляции на случай отключений света благодаря генераторам.
Также во время трансляции все зрители смогут присоединиться к сбору Usyk Foundation и проекта "Птахи" на оборудование для мобильных госпиталей. Его цель - 35 млн грн. Особый символ этого сбора - перчатки Усика, которые Тата Кеплер привезла из самых горячих точек фронта. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно будет задонатить от 500 грн.
Напомним, что в первом бою Усик нанес дебютное поражение Фьюри по раздельному решению судей и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в эпоху 4-х поясов. Впрочем, впоследствии он добровольно освободил титул по версии IBF.
Сейчас на кону поединка будут стоять не только три титула в супертяжелом весе (WBA, WBC и WBO), но и памятный пояс от WBC, посвященный 50-й годовщине "Грохота в джунглях" - легендарному бою между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом.
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