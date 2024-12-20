Усик - Фьюри 2: все о трансляции вечера бокса для украинцев

Что известно о трансляции боя Усик - Фьюри 2 на MEGOGO

В пресс-службе медиасервиса рассказали, что под вечер бокса в Саудовской Аравии будет подготовлена большая аналитическая студия с приглашенными экспертами. Трансляция на медиасервисе стартует в 18:50 по Киеву именно с нее.

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и промоутер Владислав Елисеев. Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоу-бизнеса.

Владимир Кобельков с места событий на Kingdom Arena в Эр-Рияде прокомментирует главный бой вечера и поединок чемпиона IBO Continental и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэля Лапина с французом Диланом Колином.

Главные бои файткарда и комментаторы

Всего на MEGOGO можно будет посмотреть 9 боксерских поединков:

Александр Усик - Тайсон Фьюри

Сергей Богачук - Ишмаэл Дэвис

Мозес Итаума - Демси Маккин

Джонни Фишер - Дэвид Аллен

Деннис Макканн - Питер Макгрейл

Исаак Лоу - Ли Макгрегор

Питер Макгрейл - Риз Эдвардс

Даниэль Лапин - Дилан Колин

Андрей Новицкий - Эдгар Рамирез (этот бой будет открывать вечер бокса)

Во время трансляции боев будут работать трое комментаторов. Кобельков, как было уже отмечено ранее, будет комментировать бои Усик - Фьюри и Лапин - Колин. Все остальные противостояния будут из студии в Киеве комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян. К слову, мы получили прогноз на бой Усик - Фьюри 2 от Лукьяненко.