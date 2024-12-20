Усик - Ф'юрі 2: все про трансляцію вечора боксу для українців

Що відомо про трансляцію бою Усик - Ф'юрі 2 на MEGOGO

У прес-службі медіасервісу розповіли, що під вечір боксу у Саудівській Аравії буде підготовлена велика аналітична студія із запрошеними експертами. Трансляція на медіасервісі стартуватиме о 18:50 за Києвом саме з неї.

Ведучими студії будуть Артем Панченко та Олександра Кучеренко, а їхніми гостями - олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Андрій Розанов, ексбоксер Роман Капітоненко і промоутер Владислав Єлисєєв. Також під час студії попередньо заплановані онлайн-включення військових, зірок спорту і шоу-бізнесу.

Володимир Кобельков з місця подій на Kingdom Arena в Ер-Ріяді прокоментує головний бій вечора та поєдинок чемпіона IBO Continental та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна з французом Діланом Коліном.

Головні бої файткарду та коментатори

Всього на MEGOGO можна буде подивитися 9 боксерських поєдинків:

Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі

Сергій Богачук - Ішмаел Девіс

Мозес Ітаума - Демсі Маккін

Джонні Фішер - Девід Аллен

Денніс Макканн - Пітер Макгрейл

Ісаак Лоу - Лі Макгрегор

Пітер Макгрейл - Різ Едвардс

Даніель Лапін - Ділан Колін

Андрій Новицький - Едгар Рамірез (цей бій відкриватиме вечір боксу)

Під час трансляції боїв працюватимуть троє коментаторів. Кобельков, як було вже зазначено раніше, коментуватиме бої Усик - Ф'юрі та Лапін - Колін. Всі інші протистояння будуть зі студії у Києві коментувати Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. До слова, ми отримали розлогий прогноз на бій Усик - Ф'юрі 2 від Лук'яненка.