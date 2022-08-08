Усик – Джошуа: де дивитися головний реванш року

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. У цифровому мовленні Т2 реванш можна буде переглянути на регіональних каналах "Суспільного".

Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг". Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.