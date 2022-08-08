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Усик – Джошуа: де дивитися головний реванш року

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Понеділок 08 серпня 2022 15:35
Усик – Джошуа: де дивитися головний реванш року Фото: Олександр Усик і Ентоні Джошуа перед битвою поглядів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Трансляція повторного поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа буде доступна на території України.

Де дивитись бій онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. У цифровому мовленні Т2 реванш можна буде переглянути на регіональних каналах "Суспільного".

Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг". Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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Бокс Олександр Усик Megogo YouTube Інтернет Ентоні Джошуа
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