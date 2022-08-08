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Усик – Джошуа: где смотреть главный реванш года

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 15:35
Усик – Джошуа: где смотреть главный реванш года Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа перед битвой взглядов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет доступна на территории Украины.

Где смотреть бой онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. В цифровом вещании Т2 реванш можно будет просмотреть на региональных каналах "Суспильного".

Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет доступен на интерактивном канале "MEGOGO Гонг". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Бокс Александр Усик Megogo YouTube Интернет Энтони Джошуа
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