Усик – Джошуа: где смотреть главный реванш года

Трансляция второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет доступна на территории Украины.

Где смотреть бой онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. В цифровом вещании Т2 реванш можно будет просмотреть на региональных каналах "Суспильного".

Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет доступен на интерактивном канале "MEGOGO Гонг". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.