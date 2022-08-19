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Усик – Джошуа. Повний розклад вечора боксу на Червоному морі

Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа в першому бою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перед титульним другим поєдинком між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в аравійській Джидді відбудеться ще 6 боксерських боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Заявлений час початку поєдинку – 23:00, але в ринг боксери вийдуть, найімовірніше, після півночі. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring.

Повний кард вечора боксу складається зі семи поєдинків. В одному з них ще один українець – Даніель Лапін – проведе свій шостий бій у професіоналах. Його суперником стане Йозеф Юрко зі Словаччини. 25-річний кримчанин наразі виступає у напівважкій вазі.

Також перед боєм Усик – Джошуа відбудуться два бої претендентів. Спершу Каллум Смітт вийде в ринг проти Матьє Бодерліка в претендентському поєдинку за версією WBC у напіввважкій вазі. Згодом на помості з'являться Філіп Хрговіч і Чжан Чжипеї. Вони виборюватимуть право позмагатися за пояс IBF у надважкій вазі.

Повний розклад андеркарду 20 серпня в Джидді:

  • Філіп Хрговіч (14-0, 12 KO) – Чжан Чжилеї (24-0-1, 19 KO)
  • Каллум Сміт (28-1, 20 KO) – Матьє Бодерлік (21-1, 12 KO)
  • Ендрю Табіті (19-1, 15 KO) – Тайрон Спонг (14-0, 13 KO)
  • Баду Джек (26-3-3, 16 KO) – Річард Рівера (21-0, 16 KO)
  • Даніель Лапін (5-0) – Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)
  • Рамла Алі (6-0, 1 КО) – Кристал Гарсія Нова (10-2, 10 КО)

Раніше легендарний ринг-анонсер Баффер анонсував свою участь у "Люті на Червоному морі". Конферансьє заводитиме публіку до, під час і після бою-реваншу зі своєю культовою фразою Let’s get ready to rumble!

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс