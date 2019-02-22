Усик і Джошуа можуть провести бій навесні 2020 року, - промоутер

Українець, ймовірно, в травні дебютує в суперважкій вазі

Бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа против абсолютного чемпиона в тяжелом весе украинца Александра Усика может состоятся в следующем году. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

"Джошуа и Усик не встретятся в 2019 году. Этот бой будет в 2020. В 2019 году Усику предстоит дебют в супертяжелом весе. Предположительно, он проведет поединок в мае, а его соперником, вероятно, станет Александр Поветкин.

После этого Александра Усика будет ждать еще один бой в супертяжелом весе. А уже после, похоже, руководство WBO предоставит ему статус официального претендента на титул чемпиона мира по этой версии, которым владеет Джошуа. Мне кажется, бой Джошуа - Усик состоится весной 2020 года", - приводит слова Хирна Boxingnews24.

Свой следующий бой Усик проведет в мае нынешнего года, место проведения и соперник официально пока не анонсированы. Джошуа проведет защиту своих поясов от Джаррелла Миллера 1 июля в США.