Усик – Джошуа. Боксери зважилися перед боєм і провели нову битву поглядів

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді. Заявлений час початку поєдинку – 23:00, але в ринг боксери вийдуть, найімовірніше, після півночі. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring.

Актуальна вага Усика – 100,1 кг. Натомість Джошуа важчий за українця на понад 10 кілограмів. При зважуванні британця цифри зупинилися на позначці 110,9 кг. Перед першим боєм Усик мав таку ж вагу, а Джошуа заважив 109 кг. Також український і британський боксери помірялися поглядами.

У карді вечора боксу 20 серпня усього відбудеться 7 поєдинків. Головним із них стане бій Усика та Джошуа. Також підопічний української компанії Usyk-17 Promotions Даніель Лапін вийде в ринг проти словака Юрко.

Раніше легендарний ринг-анонсер Баффер анонсував свою участь у "Люті на Червоному морі". Конферансьє зі своєю культовою фразою Let’s get ready to rumble! заводитиме публіку до, під час і після бою-реваншу.