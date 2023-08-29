RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бил ли Дюбуа ниже пояса? WBA объявила свой вердикт после боя Усика

Фото: Именно тот грязный выпад Даниеля Дюбуа (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала оценку скандальному эпизоду в пятом раунде поединка между украинцем Александром Усиком и Даниелем Дюбуа из Соединенного Королевства. Британский боксер отметился сомнительным стилем ведения боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

На старте 5-го раунда украинский боксер оказался на полу. Однако о нокдауне речь не шла – британец сбил чемпиона подозрительным ударом ниже пояса. Потерпевший приходил в сознание ориентировочно 5 минут.

"В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Зона, в которую он попал, вызвала споры о легальности удара, но рефери решил, что удар попал в область ниже пояса", – говорится в заявлении.

Впоследствии Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В девятом раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Однако, команда Дюбуа во главе с промоутером Фрэнком Уорреном начали кампанию за признание боя несостоявшимся. По убеждению британца и его окружения, злосчастный удар соответствовал правилам, а судья был пристрастен. Дюбуа стремится провести реванш с украинцем.

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс