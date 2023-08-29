Бил ли Дюбуа ниже пояса? WBA объявила свой вердикт после боя Усика

На старте 5-го раунда украинский боксер оказался на полу. Однако о нокдауне речь не шла – британец сбил чемпиона подозрительным ударом ниже пояса. Потерпевший приходил в сознание ориентировочно 5 минут.

"В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Зона, в которую он попал, вызвала споры о легальности удара, но рефери решил, что удар попал в область ниже пояса", – говорится в заявлении.

Впоследствии Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В девятом раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Однако, команда Дюбуа во главе с промоутером Фрэнком Уорреном начали кампанию за признание боя несостоявшимся. По убеждению британца и его окружения, злосчастный удар соответствовал правилам, а судья был пристрастен. Дюбуа стремится провести реванш с украинцем.