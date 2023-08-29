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Чи бив Дюбуа нижче пояса? WBA оголосила свій вердикт після бою Усика

Фото: Саме той брудний випад Даніеля Дюбуа (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорців

Усесвітня боксерська асоціація (WBA) дала оцінку скандальному епізоду в п'ятому раунді поєдинку між українцем Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа зі Сполученого Королівства. Британський боксер відзначився сумнівним стилем ведення бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

На старті 5-го раунду український боксер опинився на підлозі. Однак, про нокдаун не йшлося – британець збив чемпіона підозрілим ударом нижче пояса. Потерпілий приходив до тями орієнтовно 5 хвилин.

"У бою був драматичний момент, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик упав на канвас. Зона, в яку він влучив, викликала суперечки про легальність удару, але рефері вирішив, що удар поцілив в область нижче пояса", – йдеться в заяві.

Згодом Усик перехопив ініціативу та двічі відправив британського боксера в нокдаун. У дев'ятому раунді Дюбуа вже не зміг упевнено піднятися з підлоги, тож рефері завершив поєдинок технічним нокаутом на користь українця. Він зберіг чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Однак, команда Дюбуа на чолі з промоутером Френком Ворреном розпочали кампанію за визнання бою таким, що не відбувся. На переконання британця та його оточення, злощасний удар відповідав правилам, а суддя був упередженим. Дюбуа прагне провести реванш із українцем.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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Олександр УсикБокс