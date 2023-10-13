Усик – Дюбуа. WBA объявила решение в апелляции на победу украинца: будет ли реванш

Ассоциация отклонила апелляцию британского боксера на итоговый результат боя 26 августа. Тогда украинский тяжеловес нокаутировал соперника в 9-м раунде, побывав на полу в пятом после грязного удара Дюбуа ниже пояса.

Именно злосчастный выпад британца привел к апелляции. Представители Queensberry Promotions настаивали на том, что удар Дюбуа против Усика был легальным. Следовательно, рефери не имел права предоставлять украинцу дополнительное время на восстановление и, возможно, тот не смог бы встать через 10 секунд.

11 сентября Международная официальная комиссия отреагировала на запрос WBA и опубликовала свое заключение по эпизоду. Комиссия установила, что четких и убедительных доказательств ошибочного решения рефери нет. Кроме того, ни одно из имеющихся видео не подтверждает неправильность действий судьи в ринге.

Следовательно, Усик может спокойно готовиться к следующим соперникам. Ранее он согласовал поединок за абсолют в хевивейте против Тайсона Фьюри. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года.