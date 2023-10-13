Усик – Дюбуа. WBA оголосила рішення в апеляції на перемогу українця: чи буде реванш

Асоціація відхилила апеляцію британського боксера на підсумковий результат бою 26 серпня. Тоді український важковаговик нокаутував суперника в 9-му раунді, побувавши на підлозі в п'ятому після брудного удару Дюбуа нижче пояса.

Саме злощасний випад британця призвів до апеляції. Представники Queensberry Promotions наполягали на тому, що удар Дюбуа в Усика був легальним. Отже, рефері не мав права надавати українцю додатковий час на відновлення і, можливо, той не зміг би встати за 10 секунд.

11 вересня Міжнародна офіційна комісія відреагувала на запит WBA та опублікувала свій висновок щодо епізоду. Комісія встановила, що чітких і переконливих доказів помилкового рішення рефері немає. Окрім того, жодне з наявних відео не підтверджує неправильність дій судді в ринзі.

Отже, Усик може спокійно готуватися до наступних суперників. Раніше він узгодив поєдинок за абсолют у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.