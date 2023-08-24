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Усик – Дюбуа. Украинец устроил битву взглядов с британцем: видео

Вроцлав, Четверг 24 августа 2023 16:16
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Усик – Дюбуа. Украинец устроил битву взглядов с британцем: видео Фото: Даниель Дюбуа и Александр Усик выйдут в ринг 26 августа (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Обладатель чемпионских поясов Александр Усик принял участие в традиционном сражении взглядов перед поединком против обязательного претендента от Всемирной боксерской ассоциации Даниеля Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine Boxing.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO Усик встретился с регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации Дюбуа. Боксеры пообщались с прессой и попозировали для фотографов для продвижения боя. Главным событием стало сражение взглядов.

Накануне Усик и Дюбуа потренировались под открытым небом во Вроцлаве. Британский боксер поработал "на лапах" с тренером Чарльзом. Украинец же пожонглировал, попрыгал на скакалке и выполнил физические упражнения.

Дюбуа – 25-летний профессионал из английского гринвича. На топ-уровне он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джойса в 2020 году.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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