Усик – Дюбуа. Украинец устроил битву взглядов с британцем: видео
Обладатель чемпионских поясов Александр Усик принял участие в традиционном сражении взглядов перед поединком против обязательного претендента от Всемирной боксерской ассоциации Даниеля Дюбуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine Boxing.
Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.
Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO Усик встретился с регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации Дюбуа. Боксеры пообщались с прессой и попозировали для фотографов для продвижения боя. Главным событием стало сражение взглядов.
Накануне Усик и Дюбуа потренировались под открытым небом во Вроцлаве. Британский боксер поработал "на лапах" с тренером Чарльзом. Украинец же пожонглировал, попрыгал на скакалке и выполнил физические упражнения.
Дюбуа – 25-летний профессионал из английского гринвича. На топ-уровне он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джойса в 2020 году.
Битва взглядов Александра Усика и Даниэля Дюбуа
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К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.
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