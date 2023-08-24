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Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент провели открытую тренировку: видео

Вроцлав, Четверг 24 августа 2023 11:29
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Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент провели открытую тренировку: видео Фото: Александр Усик вышел на мероприятие в футболке "Полесье" (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Александр Усик и британский боксер Даниель Дюбуа вышли на публичное тренировочное занятие в центре Вроцлава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Дюбуа вышел в ринг под открытым небом вместе с тренером Доном Чарльзом. Британец выполнил физические упражнения, а затем поработал с коучем "на лапах". Обязателен претендент на титул WBA неплохо двигался и серьезно укладывался в удары.

Усик вышел на ринг с сине-желтым флагом. Украинец исполнил зажигательный танец с соотечественником Дмитрием Митрофановым. Перед отработкой ударов чемпион по версиям WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring размялся, в том числе и попрыгал на скакалке.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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