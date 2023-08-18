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Усик – Дюбуа. В ринге будет работать фартовый для украинца рефери

Фото: Александр Усик (справа) встретится со старым знакомым (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Пуэрториканский рефери Луис Пабон получил назначение на поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

57-летний Пабон будет работать в ринге. Именно пуэрториканец был рефери боя-реванша между Усиком и Джошуа в прошлом году. Тогда украинский боксер победил по очкам. Судьями же будут южноафриканец Христодолу, а также поляки Кардыни и Янковяк.

Боксерская биография Пабона богата выдающимися боями. В частности, он работал в ринге во время боя Владимира Кличко против россиянина Поветкина в 2013 году. Этот поединок в Москве завершился победой украинца.

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн озвучил имя следующего соперника победителя противостояния Усика и Дюбуа. Топ-посредник убежден, что оппонентом станет хорват Хргович. Однако промоутер украинца Красюк стремится возобновить переговоры об объединительном бое против Фьюри.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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