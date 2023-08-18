UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Дюбуа. У ринзі працюватиме фартовий для українця рефері

Фото: Олександр Усик (праворуч) зустрінеться зі старим знайомим (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Пуерто-риканський рефері Луїс Пабон отримав призначення на поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

57-річний Пабон працюватиме в ринзі. Саме пуерто-риканець був рефері бою-реваншу між Усиком і Джошуа торік. Тоді український боксер переміг за очками. Натомість суддями будуть південноафриканець Хрістодолу, а також поляки Кардині та Янковяк.

Боксерська біографія Пабона багата визначними боями. Зокрема, він працював у рингу під час бою Володимира Кличка проти росіянина Повєткіна в 2013 році. Той поєдинок у Москві завершився перемогою українця.

Раніше очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн озвучив ім'я наступного суперника переможця протистояння Усика та Дюбуа. Топ-посередник переконаний, що опонентом стане хорват Хрговіч. Однак, промоутер українця Красюк прагне відновити перемовини про об'єднавчий бій проти Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикБокс