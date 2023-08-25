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Усик – Дюбуа: прогноз на топ-поединок в хевивейте

Вроцлав, Пятница 25 августа 2023 14:05
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Усик – Дюбуа: прогноз на топ-поединок в хевивейте Фото: Даниель Дюбуа и Александр Усик сойдутся в ринге 26 августа (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион по версиям нескольких боксерских организаций Александр Усик сразится с британцем Даниелем Дюбуа в Польше.

Каковы прогнозы букмекеров на бой, подскажет РБК-Украина.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 23:00 по киевскому времени.

Безусловным фаворитом для британцев William Hill стал украинский боксер. На победу Усика принимают ставки со сверхскромным коэффициентом 1,10. Поставить на потенциальный успех Дюбуа можно с кэфом 7,00.

Даже вероятность того, что поединок продлится все 12 раундов, выше с баллом 3,25. Любители острых ощущений могут заложиться на победу украинца нокаутом в одном из первых трех раундов с перспективным коэффициентом 6,00.

Идентичные основные цифры подготовили и в австрийской конторе Bwin. Кэфы на потенциальные победы обоих боксеров одинаковы – 1,10 и 7,00 соответственно. На нечастый в боксе результат с ничьей выставили космический балл 26,00.

Непатриотическая ставка на победу Дюбуа по решению судей обогатит в 23 раза. Хороший коэффициент выставили на вероятную победу Усика по очкам – 3,50. Кэф на победу британца нокаутом либо в результате дисквалификации составил 9,00.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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