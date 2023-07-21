Усик – Дюбуа. Фьюри-старший поделился с британцем странным рецептом победы

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

По словам Фьюри-старшего, жесткий подход к украинцу обязательно принесет Дюбуа плоды. Британец должен быть готов легко выдерживать атаки Усика, а также отказаться от затяжных атак и перестать полагаться на свои габариты.

"Команда Дюбуа должна иметь правильную тактику, план на бой и яйца. Это составляющие победы над крузером. Но если он будет пытаться боксировать с Александром, то подыграет Усику, а бой пойдет по его сценарию", – объяснил отец "Цыганского Короля".

На этой неделе началась продажа билетов на поединок Усика и Дюбуа. Самый дешевый билет на бой чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF стоил 49 злотых. Через несколько минут после старта продаж доступными остались только пропуски в VIP-сектора.