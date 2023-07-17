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Усик – Дюбуа. Продажа билетов на бой украинца стартовала: известны цены

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Вроцлав, Понедельник 17 июля 2023 16:21
Усик – Дюбуа. Продажа билетов на бой украинца стартовала: известны цены Фото: Александр Усик и Даниель Дюбуа встретятся в конце лета (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

В понедельник началась торговля пропусками на боксерский поединок в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USYK 17.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Билеты на бой чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Усика продают посредством польского портала eBilet. Цена самого дешевого билета – 49 злотых (ориентировочно 452 грн по курсу НБУ). В то же время пропуски в VIP-ложи стоят от 1999 до 9999 злотых (18453-92302 гривен).

По состоянию на 16:00 по Киеву 17 июля для покупки доступны только билеты категории VIP. "Вероятно, только что был побит польский рекорд по скорости продажи нескольких тысяч билетов", – написал польский промоутер Анджей Василевски в персональном Twitter. С момента старта продаж тогда прошло всего 23 минуты.

Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой ориентировочно 6 млн долларов. Дюбуа хоть и получит 2 миллиона с хвостиком, но эта сумма будет наибольшим гонораром в карьере "Динамита".

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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