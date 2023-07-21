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Усик – Дюбуа. Ф'юрі-старший поділився з британцем дивним рецептом перемоги

Фото: Олександр Усик і Даніель Дюбуа вийдуть у ринг 26 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Батько чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між володарем низки чемпіонських поясів у хевівейті Олександром Усик і британським боксером Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

За словами Ф'юрі-старшого, жорсткий підхід до українця обов'язково принесе Дюбуа плоди. Британець повинен бути готовим легко витримувати атаки Усика, а також відмовитися від затяжних атак і перестати покладатися на свої габарити.

"Команда Дюбуа повинна мати правильну тактику, план на бій та яйця. Це складові перемоги над крузером. Та якщо він намагатиметься боксувати з Олександром, то підіграє Усику, а бій піде за його сценарієм", – пояснив батько "Циганського Короля".

Цього тижня розпочався продаж квитків на поєдинок Усика та Дюбуа. Найдешевший квиток на бій чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF вартував 49 злотих. За кілька хвилин після старту продажу доступними залишилися тільки перепустки до VIP-секторів.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс