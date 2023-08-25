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Усик – Дюбуа: где смотреть главное сражение лета

Вроцлав, Пятница 25 августа 2023 11:25
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Усик – Дюбуа: где смотреть главное сражение лета Фото: Александр Усик и Даниель Дюбуа на совместной пресс-конференции (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Даниелем Дюбуа на территории Украины будет платной.

Где смотреть бой онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 23:00 по киевскому времени.

Эксклюзивным транслятором боя в Украине и Польше стал медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Помимо боя Усика и Дюбуа, платформа будет транслировать и поединки в андеркарде вечера бокса. Там в ринг выйдут украинцы Беринчик, Митрофанов, Соломенников, Харцыз и другие. Вместе с K2 Promotions медиасервис MEGOGO запланировал выездную студию.

Комментировать бой будет дуэт комментаторов. Компанию Владимиру Кобелькову в этот раз составит Сергей Лукьяненко. В прошлом году они вместе работали во время битвы Ломаченко и Ортиса. Тогда победу отпраздновал боксер с украинским паспортом.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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