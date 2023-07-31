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Усик – Дюбуа. Очередной украинец пополнил андеркард боя в хевивейте

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Вроцлав, Понедельник 31 июля 2023 15:35
Усик – Дюбуа. Очередной украинец пополнил андеркард боя в хевивейте Фото: Ярослав Харцыз проведет третье сражение в профессионалах (fbu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Ярослав Харцыз появится в ринге во время боксерского вечера, главным событием которого станет поединок в хевивейте между его соотечественником Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Перед главным сражением Харцыз встретится с поляком Конрадом Чайковски. Для 26-летнего украинца отчетный поединок станет третьим на профи-ринге. Ранее он победил нокаутом двух соотечественников Чайковски – Веселовски и Рандышека.

Соперник Харцыза проведет четвертый бой в профессионалах. Начал выступления он с ничьей с поляком Туреком, а затем одолел еще двух соотечественников – Дудзя и Свидерски. В первом случае Чайковски выиграл по решению судей, а второго соперника нокаутировал.

Ранее в андеркард боя Усика попали и другие украинцы. Компанию Харцызу составят Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов и Александр Соломенников. Все они – клиенты K2 Promotions.

Кто такой Ярослав Харцыз

Уроженец Харькова, соревнуется в легком и первом полусреднем весе. Многократный чемпион Украины.

На Олимпиаде-2020 в Токио потерпел поражение в первом раунде соревнований от азербайджанца Челебиева. В этом году участвовал в Европейских играх, где в 1/16 финала уступил немцу Гансену. Выступления в любительском боксе совмещает с попытками закрепиться на профи-ринге.

В январе подписал контракт с K2 Promotions. Дебютировал на профессиональном уровне весной.

Усик – Дюбуа. Очередной украинец пополнил андеркард боя в хевивейте

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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