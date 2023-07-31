Усик – Дюбуа. Черговий українець поповнив андеркард бою в хевівейті
Український боксер Ярослав Харциз з'явиться у рингу під час боксерського вечора, головною подією якого стане поєдинок у хевівейті між його співвітчизником Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.
Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.
Перед головним боєм Харциз зустрінеться з поляком Конрадом Чайковскі. Для 26-річного українця звітний поєдинок стане лише третім на профі-рингу. Раніше він переміг нокаутом двох співвітчизників Чайковскі – Веселовскі та Рандишека.
Натомість суперник Харциза проведе четвертий бій у професіоналах. Розпочав виступи він із нічиєї з поляком Туреком, а потім здолав ще двох співвітчизників – Дудзя та Свідерскі. У першому випадку Чайковскі виграв за рішенням суддів, а другого суперника нокаутував.
Раніше в андеркард бою Усика потрапили й інші українці. Компанію Харцизу складуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов і Олександр Соломенніков. Усі вони – клієнти K2 Promotions.
Хто такий Ярослав Харциз
Уродженець Харкова, змагається у легкій та першій напівсередній вагах. Багаторазовий чемпіон України.
На Олімпіаді-2020 у Токіо зазнав поразки в першому раунді змагань від азербайджанця Челебієва. Цьогоріч брав участь у Європейських іграх, де в 1/16 фіналу поступився німцю Гансену. Виступи в аматорському боксі наразі поєднує зі спробами закріпитися на профі-рингу.
У січні цьогоріч підписав контракт із K2 Promotions. Дебютував на професіональному рівні навесні.
До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.
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