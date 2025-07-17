Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш: Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш
Уже скоро боксер Александр Усик выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. И многим интересно, кто же победит?
Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева сделала прогноз и сказала, у кого больше шансов - у Усика или у Дюбуа.
Останется ли Усик непобежденным чемпионом
Для того чтобы сделать предсказания относительно итогов матчей, астроэксперт использует методику хорарной астрологии, и точность ее выводов достигает почти 80%, что превышает аналогичный показатель в спортивном беттинге.
"19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли" с вероятностью в 80% украинец не проиграет", - сказала Соловьева.
Отметим, астролог установила национальный рекорд Украины в номинации "Самый высокий процент вероятностей среди опубликованных астрологических прогнозов на результат спортивных событий".
Усик и Дюбуа (фото: Getty Images)
Бой Усика против Дюбуа - прогнозы
По мнению ИИ, победит украинец. Он считает наиболее вероятным сценарием окончания боя техническим нокаутом в 10-11 раунде в пользу Усика. И на это ИИ "ставит" 85%.
Своим прогнозом также поделился бывший чемпион мира в трех весовых категориях, британец Дюк Маккензи. Он тоже предсказывает победу Усику.
"Если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, я бы поставил на него. Но Усик - это совсем другое дело. Его еще рано списывать. Усик найдет путь к победе, что бы ни делал Дюбуа. Мой прогноз - Усик остановит соперника в конце боя", - считает эксперт.
А вот последний соперник Усика в первом тяжелом весе, британец Тони Белью, озвучил другое мнение. Он считает, что у Дюбуа все же есть шансы на победу, но украинец способен это изменить.
"Усику придется снова выбить из Дюбуа эту уверенность. Ему нужно будет забрать его волю. И я думаю, что он с этим справится. Хотя на этот раз это будет не так легко. Возможно, впервые в карьере Александру придется подняться с канваса после точного удара в голову. Но он выстоит", - заявил бывший чемпион.
Что нужно знать о бое Усик - Дюбуа 2
Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на субботу, 19 июля. Бой состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. И он ориентировочно начнется в 22:00 по киевскому времени.
Известно, что Усик и Дюбуа получат за этот бой рекордные гонорары. Первый бой, когда украинец победил британца, состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик истощил оппонента и "довел" его до технического нокаута за 9 раундов.
Уже состоялась открытая тренировка перед реваншем. На ней Усик на ринг в футболке с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Свободу защитникам "Азовстали").
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