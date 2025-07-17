ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш: Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш

Четверг 17 июля 2025 12:39
UA EN RU
Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш: Усик - Дюбуа: астролог дала прогноз на реванш Александр Усик и Даниэль Дюбуа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро боксер Александр Усик выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. И многим интересно, кто же победит?

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева сделала прогноз и сказала, у кого больше шансов - у Усика или у Дюбуа.

Останется ли Усик непобежденным чемпионом

Для того чтобы сделать предсказания относительно итогов матчей, астроэксперт использует методику хорарной астрологии, и точность ее выводов достигает почти 80%, что превышает аналогичный показатель в спортивном беттинге.

"19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли" с вероятностью в 80% украинец не проиграет", - сказала Соловьева.

Отметим, астролог установила национальный рекорд Украины в номинации "Самый высокий процент вероятностей среди опубликованных астрологических прогнозов на результат спортивных событий".

Усик – Дюбуа 2: коли і де дивитися прес-конференцію та битву поглядів сьогодніУсик и Дюбуа (фото: Getty Images)

Бой Усика против Дюбуа - прогнозы

По мнению ИИ, победит украинец. Он считает наиболее вероятным сценарием окончания боя техническим нокаутом в 10-11 раунде в пользу Усика. И на это ИИ "ставит" 85%.

Своим прогнозом также поделился бывший чемпион мира в трех весовых категориях, британец Дюк Маккензи. Он тоже предсказывает победу Усику.

"Если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, я бы поставил на него. Но Усик - это совсем другое дело. Его еще рано списывать. Усик найдет путь к победе, что бы ни делал Дюбуа. Мой прогноз - Усик остановит соперника в конце боя", - считает эксперт.

А вот последний соперник Усика в первом тяжелом весе, британец Тони Белью, озвучил другое мнение. Он считает, что у Дюбуа все же есть шансы на победу, но украинец способен это изменить.

"Усику придется снова выбить из Дюбуа эту уверенность. Ему нужно будет забрать его волю. И я думаю, что он с этим справится. Хотя на этот раз это будет не так легко. Возможно, впервые в карьере Александру придется подняться с канваса после точного удара в голову. Но он выстоит", - заявил бывший чемпион.

Что нужно знать о бое Усик - Дюбуа 2

Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на субботу, 19 июля. Бой состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. И он ориентировочно начнется в 22:00 по киевскому времени.

Известно, что Усик и Дюбуа получат за этот бой рекордные гонорары. Первый бой, когда украинец победил британца, состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик истощил оппонента и "довел" его до технического нокаута за 9 раундов.

Уже состоялась открытая тренировка перед реваншем. На ней Усик на ринг в футболке с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Свободу защитникам "Азовстали").

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс Гороскоп Астрология
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе