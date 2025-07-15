Усик Дюбуа 2. Сколько билетов уже продали на "Уэмбли" и будет ли новый зрительский рекорд

Аншлаг неизбежен

По словам Уоррена, на бой, который состоится 19 июля, уже продано более 90 тысяч билетов.

"Мы продали более 90 000 билетов. Думаю, до субботы стадион будет полностью распродан. Ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он уже успел победить всех топовых британских боксеров", - отметил промоутер, который, в частности, представляет интересы Дюбуа и Тайсона Фьюри.

Он также сообщил, что посмотреть бой прилетят звезды Голливуда Джейсон Стейтем и Дэниел Крейг.

Организаторы увеличили вместимость арены до 94 тысяч зрителей. Билеты на событие появились в продаже еще в апреле. Стоимость стартовала от 49,96 фунтов стерлингов (примерно 2770 грн), а за место в VIP-ложе надо выложить сумму эквивалентом более 46 тысяч гривен.

Для сравнения, первый поединок между Усиком и Дюбуа, состоявшийся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве и завершившийся победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде, собрал чуть более 33,5 тыс болельщиков. Стадион, вместимость которого 42 тысячи мест, был заполнен примерно на 80%. Стоимость билетов на тот поединок стартовала с суммы около 450 гривен.

Будет ли зрительский рекорд

Поединок Усик - Дюбуа 2 не станет рекордным по посещаемости в Великобритании. Организаторы просто не обеспечили достаточное количество зрительских мест, чтобы перекрыть по этому показателю предыдущий мегабой, который удерживает самое высокое зрительское достижение.

Речь о поединке 21 сентября прошлого года, когда Дюбуа дрался с соотечественником Энтони Джошуа за пояс IBF. Та битва собрала на трибунах "Уэмбли" рекордные 98 128 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости на "Уэмбли" для бокса составлял 94 000 - на поединке Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта в апреле 2022-го.

Бои Усика и Дюбуа на "Уэмбли"

Для украинца это будет четвертый бой в Англии, третий - в Лондоне и второй - на "Уэмбли".

Впервые Усик боксировал в Великобритании в ноябре 2018 года, еще в крузервейте. Тогда в Манчестере он победил нокаутом местного бойца Тони Белью. Затем на "Уэмбли" дрался с Дереком Чисорой уже в супертяжелом весе и одолел его единогласным решением судей.

Последний раз украинец проводил бой в Британии в сентябре 2021-го. Это был первый поединок с Джошуа. Он прошел в Лондоне, но на арене "Тоттенхэм" и завершился триумфом нашего боксера, победившего на картах всех судей. Именно тогда украинец впервые в карьере получил звание чемпиона мира в супертяжелой категории.

Дюбуа дважды боксировал на "Уэмбли". Впервые это произошло в 2019 году, в рейтинговом противостоянии с Ричардом Ларти из Ганы (победил нокаутом в четвертом раунде). Второй раз - в уже упомянутом поединке с Джошуа в сентябре прошлого года. Тот бой завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Отметим, что соперник нашего чемпиона свои поединки на "Уэмбли" неизменно завершал досрочно.