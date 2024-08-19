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Всех в "Оберег"? Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных

Киев, Понедельник 19 августа 2024 17:30
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Всех в "Оберег"? Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных Фото: всех украинцев от 16 до 60 лет хотят внести в "Оберег" (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно новому порядку, персональные данные всех украинских мужчин с 16 до 60 лет будут вноситься в реестр "Оберег".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Зачем запустили эксперимент

Экспериментальный проект запускают, чтобы оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников.

Также он касается внесения сведений и взятия на воинский учет мужчин в возрасте от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет. В том числе тех, кто находится за пределами Украины.

Это будет осуществляться путем обмена информацией с Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" средствами системы государственных информационных ресурсов "Трембита".

Какие данные получит "Оберег" об украинцах 16-25 лет

Список сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на воинский учет, будет формироваться в "Обереге" из таких данных:

  • оцифрованный образ лица
  • фамилия, имя, отчество
  • дата рождения
  • место рождения
  • пол
  • место жительства и местонахождение
  • реквизиты внутреннего и заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия)
  • сведения о гражданстве
  • номер записи в Демографическом реестре (при наличии)
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину

Сведения о гражданах, которые отбывают наказание, подает Минюст путем обмена информацией между Единым реестром осужденных и лиц, взятых под стражу, и "Оберегом" (средствами системы "Трембита").

Как будут брать на воинский учет

Взятие на воинский учет украинцев с 17 до 25 лет осуществляется должностными лицами ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, взятие на воинский учет осуществляется ТЦК, определенными Генштабом ВСУ.

Граждане, признанные лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в пересадке органов и т.д. подают соответствующие документы на рассмотрение военно-врачебной комиссии. Постановление комиссии принимается без медицинского осмотра на основе поданных документов и данных в электронной системе здравоохранения.

Взятие на учет граждан от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в "Оберег", проводится без прохождения медосмотра.

Какие данные получит "Оберег" об украинцах от 16 до 60 лет

В перечне сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих внесению в "Оберег", указываются:

  • фамилия, имя, отчество
  • дата рождения
  • пол
  • место жительства и местонахождение
  • реквизиты внутреннего или заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия)
  • номер записи в Демографическом реестре (при наличии)
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину
  • сведения о дате последнего выезда за пределы Украины
  • сведения о смерти или объявлении лица умершим

Что потом будет с данными

В течение трех дней с даты формирования перечня сведения об украинцах от 16 до 60 лет Миграционная служба включает также ИНН из реестра актов гражданского состояния и реестра физлиц-налогоплательщиков.

Затем перечень передается в Администрацию Государственной пограничной службы, которая в течение 10 дней организует его обработку с помощью электронной системы пограничного контроля "Гарт-1" и дополняет сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении тех, кто не вернулся в страну.

Затем перечень передается Минобороны, которое в течение 7 дней вносит записи или корректирует их в реестре "Оберег". После чего собранный перечень подлежит уничтожению.

Отметим, этот же порядок определяет новые правила оформления паспортов для военнообязанных украинцев за границей. В частности, если у человека нет действительных военно-учетных документов, ему откажут в получении внутреннего или загранпаспорта.

Напомним, также был изменен порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, кто ухаживает за родственниками.

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