ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных

Понедельник 19 августа 2024 17:08
UA EN RU
Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных Иллюстративное фото: Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У военнообязанных украинцев, которые проживают за границей, во время оформления паспорта и загранпаспорта будут проверять действительность военно-учетных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Согласно документу, проверка действительности военно-учетного документа будет происходить при помощи информации из Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если окажется, что военно-учетные документы недействительны, то военнообязанному украинцу откажут в оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Об этом будут сообщать по телефону, электронной почте или почте.

При этом, как уточняется в постановлении, те мужчины, которые подали документы для оформления паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, смогут получить его только в случае предъявления военно-учетного документа.

Если военно-учетные документы окажутся недействительными, получить паспорт можно будет в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.

"В таком случае пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - сказано в документе.

Что предшествовало

Напомним, еще 7 июня стало известно, что военнообязанных украинцев, которые проживают за границей, обязали предоставлять военно-учетные документы для оформления паспорта.

Соответствующие нормы были прописаны в постановлении Кабмина. Оно вступило в силу 30 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине Паспорт України
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты