ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Во всех колледжах Украины появятся наблюдательные советы: зачем их создают

Понедельник 29 сентября 2025 12:48
UA EN RU
Во всех колледжах Украины появятся наблюдательные советы: зачем их создают Фото: Профессионально-техническое образование в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

В Украине во всех учреждениях профессионального предвысшего и профессионально-технического образования планируют создать наблюдательные советы из представителей бизнеса и работодателей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Зачем нужны наблюдательные советы

По словам чиновника, бизнес уже активно инвестирует в профтехи - помогает с оборудованием, проводит практику и стажировку студентов. Но раньше это сотрудничество было скорее "джентльменским соглашением". Теперь МОН хочет закрепить прозрачные правила государственно-частного партнерства.

Наблюдательные советы получат право:

  • утверждать учебные программы;
  • влиять на стратегические и финансовые планы заведения;
  • проводить конкурсы на должность руководителя.

Таким образом бизнес сможет напрямую контролировать, чему и как обучают будущих специалистов, чтобы программы соответствовали потребностям рынка.

Почему это важно

Завгородний объяснил, что сегодня существует большой разрыв между запросами работодателей и тем, что реально происходит в колледжах и профтехах. Часто учебные программы устаревшие, а управление заведениями - политизированное.

"Мы хотим, чтобы бизнес непосредственно верифицировал программы, которые готовят их же будущих работников. Это поможет приблизить образование к реальным потребностям предприятий", - отметил он.

Как это будет работать

Члены наблюдательных советов не будут получать зарплаты и не будут иметь статуса госслужащих. Их цель - улучшение работы учреждений и контроль за качеством подготовки кадров.

В ближайшие годы МОН планирует создать юридические шаблоны для сотрудничества бизнеса с учебными заведениями: договоры, кейсы дуального образования и другие модели партнерства.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за войны часть украинских профтехов работает дистанционно, преимущественно в Харькове, на Днепропетровщине, Херсоне и частично на Сумщине. В то же время ученики все же имеют возможность посещать мастерские или проходить практику на предприятиях-партнерах. Всего из 527 учреждений профобразования 283 работают очно, 68 - онлайн, 176 - смешанно.

Также мы рассказывали, что отсрочку от мобилизации во время обучения в профтехах дают только тем, кто получает образование высшего уровня, чем имел раньше. То есть отсрочку можно получить, если человек после школы впервые идет в профессиональное заведение, но не тогда, когда уже имеет колледж или университет. В профобразовании злоупотреблений почти нет, потому что большинство украинцев уже получили какое-то образование, а программы короткие и ориентированы на быстрый выход на рынок труда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине
Новости
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен