Все обесточенные дома Киева снова со светом, но отключения продолжаются

В частности, в Шевченковском, Подольском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах действуют стабилизационные графики.

На Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах введены экстренные отключения. В этих районах дома имеют электроэнергию в течение 3-5 часов, после чего свет может исчезать на 7-12 часов.

"Просим киевлян, у которых сейчас есть свет, пользоваться им экономно и включать мощные приборы по очереди. Это помогает держать систему стабильной", - отмечают в ДТЭК.

Массированный удар по Киеву

В ночь на 9 января российские войска осуществили масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине, основным направлением которой стал Киев. Большинство вражеских ракет и беспилотников были нацелены именно на столицу.

Удары наносились как по энергетической инфраструктуре, так и по жилым домам. На этот раз оккупанты сосредоточились, в частности, на районных котельных, что произошло на фоне резкого похолодания по всей стране.

В результате атаки без отопления оказалась почти половина многоэтажных домов Киева, теплоснабжение постепенно восстанавливают. В то же время ситуация с электроэнергией остается сложной - по состоянию на 12 января в столице действуют аварийные отключения света.

В то же время по словам мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве с момента массированного удара российских оккупантов почти 800 домов остаются без отопления.