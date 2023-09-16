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Сенаторы призвали Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS

Суббота 16 сентября 2023 22:54
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Сенаторы призвали Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Четыре сенатора-республиканца призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо сенаторов.

"Мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой немедленно отправить на Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дальнейшая задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и продлит этот конфликт", - говорится в письме сенатора Роджера Уикера, Тома Коттона, Сюзаны Коллинс и Линдси Грэм.

Они отмечают, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины.

"В частности, следует незамедлительно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского оружия большой дальности Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия", - говорится в письме.

При этом добавляется, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и последующих операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонительные формирования.

ATACMS для Украины

В последнее время западные СМИ сообщают, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS сошел с мертвой точки. Reuters писало, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных официальных лиц, писало, что передачу таких ракет могут одобрить уже этой осенью.

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