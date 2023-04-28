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Все причастные к массированным ударам будут привлечены к ответственности, - Еврокомиссия

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Пятница 28 апреля 2023 19:16
Все причастные к массированным ударам будут привлечены к ответственности, - Еврокомиссия Фото: в Еврокомиссии заявили, что все причастные к массированным ударам будут привлечены к ответственности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские массированные удары России по территории Украины являются военным преступлением. Все причастные к этому не останутся безнаказанными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного пресс-секретаря Европейской комиссии по иностранным делам Петера Стано.

"К сожалению, прошлой ночью и в утренние часы сегодня, Россия продолжала обстрелы Украины с очередной массированной волной обстрелов ракетами и дронами. В очередной раз, они трусливо сделали гражданских мишенями, когда они спали и нанесли серьезные разрушения, а также вызвали гибель невинных гражданских, нанося ранения людям в том же числе и детям", - рассказал Стано.

По словам представителя Европейской комиссии по иностранным делам, российские массированные удары по территории Украины являются военным преступлением. Он отметил, что ни одному российскому командиру, исполнителю ударов или их приспешникам не стоит ожидать безнаказанности.

"Все будут привлечены к ответственности", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 28 апреля россияне ночью прибегли к очередному ракетному удару по территории Украины. Враг выпустил по нашей стране 23 ракеты.

В частности, во время обстрела россияне попали по многоэтажке в Умани. По состоянию на 18:30 известно о 22 погибших гражданских.

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