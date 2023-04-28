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Усі причетні до масованих ударів будуть притягнуті до відповідальності, - Єврокомісія

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П'ятниця 28 квітня 2023 19:16
Усі причетні до масованих ударів будуть притягнуті до відповідальності, - Єврокомісія Фото: в Єврокомісії заявили, що усі причетні до масованих ударів будуть притягнуті до відповідальності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські масовані удари Росії по території України є воєнним злочином. Усі причетні до цього не залишаться безкарними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного речника Європейської комісії з закордонних справ Петера Стано.

"На жаль, минулої ночі й у вранішні години сьогодні, Росія продовжувала обстріли України із черговою масованою хвилею обстрілів ракетами й дронами. Вкотре, вони боягузливо зробили цивільних мішенями, коли вони спали і завдали серйозних руйнувань, а також спричинили загибель невинних цивільних, завдаючи поранень людям у тому ж числі й дітям", - розповів Стано.

За словами речника Європейської комісії з закордонних справ, російські масовані удари по території України є воєнним злочином. Він відзначив, що жодному російському командиру, виконавцю ударів або ж їх поплічникам не варто очікувати безкарності.

"Всі будуть притягнуті до відповідальності", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 28 квітня росіяни вночі вдались до чергового ракетного удару по території України. Ворог випустив по нашій країні 23 ракети.

Зокрема під час обстрілу росіяни влучили по багатоповерхівці в Умані. Станом на 18:30 відомо про 22 загиблих цивільних.

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