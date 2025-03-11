Рубио ответил, встретится ли с Зеленским в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с Зеленским вне официальных встреч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рубио рассказал во время общения с журналистами по дороге в Саудовскую Аравию.

"Я не знаю. Я имею в виду, он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи проходят с делегацией, которую они прислали - их советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел - насколько я понимаю", - ответил Рубио журналистам на вопрос, ожидает ли, что поговорит с Зеленским, пока будет на встрече.

В то же время он сказал, что потенциально мог бы встретиться с Зеленским, но часто "потенциально".

"Как я уже сказал, он, вероятно, будет иметь прямые контакты с президентом, но это возможно. Но это не часть наших встреч завтра (11 марта - ред.). Он выбрал свою команду, и вот кто будет", - отметил Рубио.

Переговоры в Саудовской Аравии

11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между украинской и американской делегациями. Накануне в Саудовскую Аравию также прибыл президент Владимир Зеленский, однако он не будет участвовать в переговорах.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Волтц, а от Украины участие примут руководитель ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Подробнее о том, что нужно знать о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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