Все в одном районе. Полицейские показали третью ракету, сбитую под Киевом

Еще одну сбитую ракету оккупантов обнаружили полицейские на поле возле одного из населенных пунктов Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

"Длина корпуса свыше 7 метров, размах крыльев более 4 метров. В этом районе ПВО сбило сегодня по меньшей мере 3 крылатых ракеты врага", - рассказал он.

По словам главы полиции региона, в результате взрывов пострадавших и разрушений нет.

Как сообщалось, около 9 утра субботы, 22 октября, жителей Киевской области предупредили о работе сил ПВО. Несколько ракет, которые направлялись на столицу, были сбиты в Киевской области. Глава киевской полиции Андрей Небытов показал фотографию с места, где была сбита одна из них. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, в общей сложности было сбито 5 ракет, которые летели на Киев.

Около 12.00 в Киевской области уже второй раз сработала ПВО. К тому времени воздушную тревогу в регионе уже объявляли трижды, начиная с утра. Полицейские также показали обломки еще одной ракеты, которую удалось сбить силам ПВО под Киевом.