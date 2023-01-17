Все хакеры, работающие против Украины, являются военными преступниками, - Госспецсвязь

Как отметил на брифинге глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, нужно понимать и учитывать, что все хакеры, работающие против Украины в киберпространстве, финансируются за счет государства - Российской Федерации.

"Это все люди, которые либо состоят на военной службе, либо финансируются за счет силовых структур. Даже средства частного сектора все равно добыты коррупционным путем при содействии их власти. Поэтому мы должны понимать, что это все - военные преступники, поскольку используют умения, средства и навыки против Украины во время войны. Они воюют с Украиной. Эти хакеры подконтрольны государству в любом случае и во всех смыслах этого слова", - подчеркнул Щиголь.

В то же время именно перед брифингом главы Госспецсвязи на медиа-центр "Украина - Укринформ" была осуществлена российская кибератака: начались проблемы с интернет-подключением, из-за чего все онлайн-трансляции пришлось прервать. Команда медиа-центра оперативно возобновила связь и продолжила транслировать брифинги по графику.

Как подчеркнул Щиголь, все, что смогли российские хакеры - это отложить начало брифинга на 15 минут.

"Также своими действиями они оттягивают конец своей страны. Он будет точно в ближайшее время", - прокомментировал этот инцидент глава Госспецсвязи.