Бронь от мобилизации, реформа ВВК, повышение акцизов: что изменится с 1 апреля в Украине

С 1 апреля лишатся права на отсрочку от мобилизации украинцы, которых не перебронировали работодатели, а постановления ВВК будут оформлять в электронном формате.

Подробнее об этих и других изменениях в апреле – в материале РБК-Украина .

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Дедлайн по отсрочкам от мобилизации

С 1 апреля потеряют право на отсрочку от мобилизации военнообязанные украинцы, которых не перебронировали работодатели.

Согласно решению правительства, до 31 марта предприятия должны подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников в соответствии с обновленными критериями. Подать списки на бронирование работодатель может онлайн на портале "Дия".

Отметим, что срок перебронирования должен был истечь еще 28 февраля, однако из-за кибератаки на государственные реестры его продлили на месяц.

Подтвержденное бронирование отображается в приложении "Резерв+". Если отсрочка предоставлена ​​после обновления статуса критически важного предприятия, она будет активной на период действия критичности – до 12 месяцев.

Больше о новых правилах предоставления отсрочки от призыва можно узнать в отдельном материале.

Новые правила ВВК

В Украине внедряется реформа Военно-врачебных комиссий (ВВК). Очередной этап стартует с 1 апреля. Нововведения касаются оформления постановления о прохождении ВВК – теперь все комиссии обязаны оформлять заключения в электронном виде.

Механизм выглядит следующим образом:

в Медицинской информационной системе ВСУ запущен электронный кабинет ВЛК, который заменяет бумажные постановления на онлайн-формат.

направления на ВВК из реестра "Оберег" автоматически поступают в кабинет ВВК.

выводы комиссий после осмотров военнообязанных мгновенно отражаются в приложении "Резерв+".

постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.

Следующим шагом цифровизации системы ВВК станет анонимизация данных военнообязанных при прохождении комиссии. То есть врач не узнает, кого осматривает. Цель реформы – уменьшить коррупционные риски. Это нововведение заработает в ноябре 2025 года.

Повышение акцизов на сигареты

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Также со следующего месяца Государственная налоговая служба (ГНС) вводит новый коэффициент к акцизу.

Таким образом, стоимость сигарет продолжит расти. По прогнозам, в 2025 году цена может повыситься на 35%.

Согласно положениям подписанного закона, будет увеличена специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук. Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Что касается нового коэффициента к акцизу, то с 1 апреля 2025 и до конца года он будет составлять 1,1. В соответствии с Налоговым кодексом Украины, в розничной цене на сигареты доля суммы налоговых обязательств по акцизу должна быть не менее 60%. По итогам 2024 года она составила 55,8%. Поэтому в апреле ее повысят посредством нового коэффициента.

Как отметили в ГНС, коэффициент будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет без фильтра и сигарет с фильтром.

После повышения ставок и акцизов цены на сигареты будут расти постепенно, поскольку продукция, изготовленная до 1 апреля 2025, будет реализовываться по старым ценам.

Перерасчет пенсий

В следующем месяце размер пенсионных выплат будет пересчитан для лиц пенсионного возраста, которые продолжают работать. Именно эта категория украинцев не попала под плановую индексацию, которая прошла в марте.

Перерасчет произойдет автоматически без необходимости личного обращения в органы Пенсионного фонда. Речь идет о пенсионерах, у которых по состоянию на 1 марта прибавилось не менее 24 месяцев страхового стажа либо после назначения пенсии, либо после ее последнего перерасчета.

Сумма повышения индивидуальна для каждого пенсионера и зависит от размера отчислений ЕСВ из полученной зарплате за последние 24 месяца.

Несмотря на то, что перерасчет состоится 1 апреля, повышенная выплата поступит в июне, включая доплату за апрель и май. Это связано с правилами отчетности по уплате ЕСВ (отчеты за 1 квартал подают в мае).

Повышение депозитных ставок

С 1 апреля 2025 ПриватБанк повышает ставки по депозитным вкладам клиентов:

сроком от 10 до 12 месяцев – до 13% годовых дохода;

сроком от 6 до 9 месяцев – 10% годовых;

"короткие" 4-5 месячные депозиты – 12% годовых;

вклад "Слава Героям" для военнослужащих – 14% годовых.

Новые условия будут действовать как для новых вкладов, так и для продлеваемых на соответствующие сроки.

Как объясняют в банке, доходность депозитов увеличат, чтобы обезопасить гривневые сбережения для украинцев и сделать их еще более привлекательными.

Завершение регистрации на НМТ

Регистрация на основную сессию НМТ-2025 продлится до 3 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Персональный кабинет участника". Авторизоваться в нем можно как самостоятельно, так и через "Дию".

Затем еще до 8 апреля можно будет исправить следующие регистрационные данные:

место проведения;

выбор четвертого предмета;

необходимость пройти тестирование на дополнительной сессии.

Приглашение на участие в основной сессии участниками придет с 4 мая. При этом сессия продлится с 14 мая по 25 июня.

При подготовке использовались: информация порталов Министерства обороны, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, МОН, постановление Кабмина №208, сообщения ПриватБанка в Telegram.