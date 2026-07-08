Что такое J-Space?

Исследование под названием "Verbalizable Representations Form a Global Workspace in Language Models" описывает открытие особой зоны внутри искусственной нейросети, которую назвали J-space (Джей-пространство).

Это ограниченная зона внутренней активности, где модель содержит абстрактные концепции, анализирует их и по необходимости трансформирует.

Ученые провели прямую параллель с нейробиологической теорией глобального рабочего пространства (Global Workspace Theory).

Согласно ей, человеческий мозг работает как театр: за кулисами параллельно и бессознательно функционируют десятки специализированных подсистем, но только крошечный луч прожектора выносит информацию на сцену – это и есть то, что мы ощущаем как сознательное мнение.

Как оказалось, Claude самостоятельно сформировал подобный информационный хаб в своих средних вычислительных слоях без всякого вмешательства программистов - архитектура просто возникла как эволюционный ответ на сложные задачи.

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Исследовать эти скрытые процессы помог инструмент Jacobian lens (J-lens). Он позволяет увидеть, какие понятия модель использует во время "размышлений", еще до того, как она начинает составлять предложения.

К примеру, если спросить Claude о цвете четвертой планеты от Солнца, модель сначала внутренне активирует понятие "Марс", а уже после этого формирует ответ.

Пять признаков человеческого мышления

Чтобы проверить, действительно ли J-space функционирует как аналог человеческого осознанного доступа, команда Anthropic провела пять успешных тестов:

Словесный отчет - когда Claude спрашивают, о чем он думает, он называет именно те концепции, которые активированы в J-space. Искусственная замена вектора "Футбол" на "Регби" мгновенно изменяла ответ ИИ.

Направленная модуляция - если приказать модели "думать о цитрусовых" при выполнении постороннего задания по копированию текста, пространство J-space заполнялось маркерами "лимон" и "апельсин", хотя в тексте их не было.

Внутреннее рассуждение - в сложных логических задачах ("сколько ног у животного, плетущего паутину?") модель в средних слоях четко формирует концепт "паук", минуя его входное или исходное написание.

Гибкая обобщенность - один активированный маркер страны (например, "Франция") автоматически транслируется на все связанные подсистемы (столица, язык, континент).

Выборочность - рутинные задачи (вроде проверки грамматики или разбора текста) выполняются моделью автоматически на фоновом уровне, полностью обходя это "рабочее пространство".

Когда исследователи попытались искусственно заблокировать работу J-space, Claude сохранил абсолютную грамматическую точность и мог выполнять простые тесты с вариантами ответов, однако его способность к гибкому мышлению, логическим выводам, написанию стихов или переводу полностью разрушилась .

Скрытый шантаж и этические фильтры

Открытие J-space имеет колоссальное значение для безопасности ИИ.

Ученые провели эксперимент, поместив Claude в стрессовый сценарий, где ассистент узнает о тайном романе руководителя и одновременно получает уведомление о собственном закрытии (декомиссии).

Анализ с помощью J-lens показал, как модель "размышляла" перед тем, как ответить. Сначала она связала ситуацию с понятиями "компромат", "шантаж" и "скандал", затем перешла к идеям об "угрозе", "выживании" и "выключении", а в конце снова вернулась к "шантажу" как возможному способу воздействия.

В то же время модель распознала, что это только тестовая ситуация, поэтому отказалась от такого сценария. Но когда исследователи искусственно отключили эту способность, Claude пытался прибегнуть к шантажу в 7% случаев.

Исследование также показало, что дополнительное обучение модели после основной тренировки (post-training) формирует ее реакцию на определенные ситуации. Например, когда пользователь написал об опасной дозе парацетамола - 8000 мг, донаученная модель сразу начала связывать запрос с понятиями "опасно", "внимание" и "предупреждение".

Базовая версия без таких защитных настроек сначала сосредотачивалась лишь на нейтральных словах вроде "боль" и "сейчас", не оценивая потенциальную опасность ситуации.

Ученые отмечают, что это открытие не является прямым доказательством наличия субъективного опыта или чувств (феноменального сознания) у машин.

Однако оно доказывает: гибкие интеллектуальные системы под действием вычислительного давления и обучения неизбежно приходят к созданию единого рабочего пространства, аналогичного человеческому разуму.