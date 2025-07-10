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Все сложится наилучшим образом: 3 знака Зодиака, которым пятница принесет триумф

Четверг 10 июля 2025 19:32
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Все сложится наилучшим образом: 3 знака Зодиака, которым пятница принесет триумф Лишь 3 знака Зодиака ждет прорыв 11 июля (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В пятницу, 11 июля, Луна соединится с Плутоном и подарит прорыв нескольким знакам Зодиака. Этот транзит откроет глаза на возможности, которые давно вызревали. Это день, когда приходит вдохновение и сила воли.

РБК-Украина рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков гороскопа на 11 июля.

Рак

Что бы ни случалось в твоей жизни раньше, ты всегда остаешься сильным и видишь свет в конце тоннеля. И 11 июля принесет подтверждение вашей выносливости.

Кто-то может обратиться с предложением или идеей, которая принесет успех как в профессиональной, так и личной жизни. В

Ваше мышление будет заряжено энергией. Это идеальное время для перемен. Воспользуйся возможностью улучшить свою жизнь.

Дева

Вы можете в этот день взглянуть иначе на что-то важное в своей жизни. Это знак, что пора вводить изменения.

Луна в сочетании с Плутоном поможет увидеть возможность, которая раньше оставалась незамеченной.

Возможно новое предложение по работе или начало нового проекта. Не медлите и соглашайтесь. Энергия побуждает вас выбирать лучшие возможности.

Скорпион

Ваша страсть 11 июля превратится в силу, которая притягивает успех. Вам не придется ничего догонять - возможности сами появятся у вас на пороге.

Вы почувствуете, как вокруг складывается благоприятная синергия, а мечты начинают осуществляться просто на глазах.

Астрологи рекомендуются не останавливаться и продолжать свое развитие. Это идеальное время для обучения и реализации амбиций.

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При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.

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