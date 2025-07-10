Эти 4 знака Зодиака пройдут проверку на щедрость и выдержку: кто станет опорой для других

Гороскоп на 11 июля обещает испытания нескольким знакам Зодиака. Они будут вынуждены протянуть руку помощи другим, поделиться своей мудростью и добротой.

Как сообщает РБК-Украина , проявленная щедрость в этот день принесет удачу и везение Тельцам, Близнецам, Скорпионам и Козерогам.

Телец

Кому-то из ваших близких будет трудно в финансовом плане. Проявите щедрость и помогите родным в беде.

В новых отношениях могут возникнуть некоторые осложнения. Рекомендуется не реагировать на пустяковые вещи эмоционально.

Близнецы

Старый друг может попросить о помощи. Однако вам стоит быть осторожными, ведь это может быть ловушка.

В целом день удачный для укрепления отношений и зачатия ребенка. В профессиональном плане вас ждет стабильность и новые проекты.

Скорпион

Ваше стремление к совершенству может испортить отношения с окружающими. Старайтесь избегать чрезмерной критичности и проявляйте больше терпения.

В целом в течение дня нужно проявлять осторожность. Звезды предупреждают о высоком риске травмирования.

Козерог

Старайтесь в этот день прислушиваться к своему партнеру. Какая-то его идея может сыграть важную роль в укреплении отношений.

День в целом будет приятный. В профессиональном плане вы можете получить похвалу, которая придаст вам уверенности в себе.