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Кіченок пробилася в чвертьфінал парного розряду турніру в Цинциннаті

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Цинциннаті, П'ятниця 19 серпня 2022 09:47
Кіченок пробилася в чвертьфінал парного розряду турніру в Цинциннаті Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок (у центрі) в Огайо (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко переграли пару в складі Луції Градецкої та Сані Мірзи на шляху в 1/4 фіналу престижного турніру в американському Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA, Цинциннаті, парний розряд, 1/8 фіналу

Градецка/Мірза – Кіченок/Остапенко – 0:2 (2:6, 4:6)

Матч розпочався під диктовку чесько-індійського дуету. Градецка з Мірзою відразу взяли гейм на подачі суперниць і згодом повели 2:0. Проте, як з'ясувалося, цей успіх був недовгим.

Кіченок з Остапенко взяли 6 геймів поспіль і закрили першу партію. Мінімум помилок, подачі на вильот і три брейки (фінальний – "під нуль") залишили дует Градецка-Мірза з нічим.

У другому ж сеті обидва дуети стабільно набирали очки на власних подачах. Так тривало до десятого гейму. Саме в ньому Кіченок та Остапенко додали та з другої спроби таки реалізували брейк-, а з ним і матч-пойнт.

У наступному колі українсько-латвійська пара зустрінеться з дуетом у складі представниці Казахстану Анни Даніліної та бразилійки Беатріс Майї Хаддад. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться у ніч проти суботи, 20 серпня.

Нагадаємо, що українка Костюк програла господарці змагань Пегулі на Western & Southern Open напередодні.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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