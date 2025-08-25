Ястремская вылетела с US Open-2025 - украинка проиграла Павлюченковой в драматичном матче

Как прошел матч

В стартовом поединке основной сетки Ястремская, которая имела 31-й номер посева, соревновалась против 45-й ракетки мира Павлюченковой. После напряженной борьбы украинка уступила со счетом 7:6(5), 6:7(5), 4:6.

Это была вторая очная встреча теннисисток. Первая состоялась в 2019 году на турнире в Осаке, тогда победу в двух сетах одержала Павлюченкова.

В стартовом сете россиянка совершила рывок в начале матча - 3:1. Однако Ястремской удалось выровнять ситуацию, и первая партия завершилась тайбрейком, где сильнее оказалась украинка - 7:5.

Второй сет также дошел до тайбрейка после обмена выигранными геймами. В нем Павлюченкова взяла реванш, сравняв счет по сетам.

Решающий третий сет завершился победой Павлюченковой со счетом 6:4. Украинка проиграла один гейм на собственной подаче и не смогла переломить ход встречи.

Серия неудач украинцев на US Open

Ястремская не может преодолеть первый раунд US Open с 2020 года. С тех пор у нее четыре поражения в первом круге и еще один вылет в квалификации.

Несмотря на это украинка демонстрирует приличный уровень в сезоне, ведь на ее счету финалы в Линце и Ноттингеме, а на харде в 2025 году она одержала 15 побед в 24 матчах.

В этом году неудачно выступили и другие представители Украины. Юлия Стародубцева на старте уступила Анне Блинковой, а в квалификации турнира остановились Дарья Снигур, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Виталий Сачко.

Таким образом, проигрыш Ястремской стал уже шестым подряд для украинцев на нынешнем турнире.

Что дальше

Во втором круге Павлюченкова сыграет против белоруски Виктории Азаренко, которая сейчас занимает 132-е место в рейтинге WTA.

В то же время украинские болельщики ожидают старт Элины Свитолиной. 15-я ракетка мира 25 августа ориентировочно в 23:30 по киевскому времени встретится с венгеркой Анной Бондарь (№97 WTA).