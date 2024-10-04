RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин одобрил экономическое бронирование и ждет решения политического руководства, - нардеп

Фото: в Раде рассмотрят три модели экономического бронирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В правительстве Украины решили ввести модель экономического бронирования от мобилизации. Окончательное решение будет принято в парламенте, и для этого требуется одобрение "политического руководства".

Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Как отметил депутат, во время заседания финансового комитета Верховной Рады заместитель министра экономики Виталий Киндратов сказал, что для введения экономического бронирования нужна месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

"Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства"", - передал Железняк слова заместителя министра экономики.

Депутат добавил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника. "Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - добавил он.

Железняк также сообщил, что комитет поддержал переход на месячную отчетность в налоговом законопроекте №11416д ко второму чтению. Это вроде бы необходимо для экономического бронирования.

Экономическое бронирование

Идея экономического бронирования предполагает отсрочку от мобилизации рабочих с определенным уровнем зарплаты и налогов. Она дискутируется уже много месяцов, но пока не была одобрена.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа" заявил, что экономическое бронирование будет введено уже в этом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в сентябре сказал, что систему бронирования изменят уже в ближайшее время. Но будут установлены "красные" линии – просто откупиться от мобилизации будет невозможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМобилизация в Украине