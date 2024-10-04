В уряді схвалили економічне бронювання й чекають рішення політичного керівництва, - нардеп

Як зазначив депутат, під час засідання фінансового комітету Верховної Ради заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що для запровадження економічного бронювання потрібна місячна звітність за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість діючої квартальної.

"Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва"", - передав Железняк слова заступника міністра економіки.

Депутат додав, що планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника. "Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", - додав він.

Железняк також повідомив, що комітет підтримав перехід на місячну звітність у податковому законопроекті №11416д до другого читання. Це нібито необхідно для економічного бронювання.

Економічне бронювання

Ідея економічного бронювання передбачає відстрочку від мобілізації робітників з певним рівнем зарплати та сплати податків. Вона дискутується вже багато місяців, але поки не була схвалена.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з фракції "Слуга народу" заявив, що економічне бронювання запровадять вже цього року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вересні сказав, що систему бронювання змінять вже найближчим часом. Але будуть встановлені "червоні" лінії - просто відкупитися від мобілізації буде неможливо.