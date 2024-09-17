В Украине повысят налоги: сколько нужно будет платить уже с 1 октября
Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект №11416-д за основу поддержал 241 депутат.
Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд. гривен и 137 млрд. гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан.
В частности, предлагается:
- Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5% . По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд. гривен в 2024 году и 107,7 млрд. гривен в 2025 году.
- Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд. гривен в 2024 году и 7,8 млрд. гривен в 2025 году.
- Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы . Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен.
- Установка ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн. гривен в 2025 году.
- Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд. гривен в 2024 году и 4,3 млрд. гривен в 2025 году.
- Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд. гривен в 2024 году.
- Изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).
Напомним, Кабинет Министров уже учел в проекте бюджета на 2025 год повышение военного сбора. В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд. гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.