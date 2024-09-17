В Украине повысят налоги: сколько нужно будет платить уже с 1 октября

Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №11416-д за основу поддержал 241 депутат. Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд. гривен и 137 млрд. гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан. В частности, предлагается: Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5% . По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд. гривен в 2024 году и 107,7 млрд. гривен в 2025 году.

. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд. гривен в 2024 году и 107,7 млрд. гривен в 2025 году. Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд. гривен в 2024 году и 7,8 млрд. гривен в 2025 году.

на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд. гривен в 2024 году и 7,8 млрд. гривен в 2025 году. Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы . Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен.

. Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен. Установка ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн. гривен в 2025 году.

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд. гривен в 2024 году и 4,3 млрд. гривен в 2025 году.

Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд. гривен в 2024 году.

Изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).