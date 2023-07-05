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МАГАТЭ из-за заявлений о минировании запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС

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Запорожская область, Среда 05 июля 2023 19:04
МАГАТЭ из-за заявлений о минировании запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Международное агентство по атомной энергии запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что пока не наблюдает никаких видимых следов мин или взрывчатки на территории ЗАЭС.

По данным организации, эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на Запорожской АЭС. В частности, Гросси подчеркнул, что важен доступ к крышам реакторных блоков номер 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторых частей системы охлаждения на станции.

Гендиректор также отметил важность проверки командой МАГАТЭ всех частей ЗАЭС для мониторинга полного соответствия пяти основным принципам защиты крупнейшей атомной электростанции Европы "во время нынешнего военного конфликта после противоположных заявлений и обвинений в последние дни относительно военной ситуации".

"Учитывая военное напряжение и усиление активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверить факты на местах. Их независимые и объективные отчеты помогут прояснить текущую ситуацию на месте, что имеет решающее значение в такое время, когда есть неподтвержденные обвинения и контробвинения", - сказал Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заменяли бассейн-охладитель на станции.

При этом вчера, 4 июня, Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

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