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Россия нафантазировала угрозу ударов по ЗАЭС: в Энергодар перебросили спецтехнику

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Вторник 04 июля 2023 21:13
Россия нафантазировала угрозу ударов по ЗАЭС: в Энергодар перебросили спецтехнику Фото: Россия нафантазировала угрозу ударов по ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне начали в очередной раз обвинять Украину в планах "ударить по Запорожской АЭС при помощи дронов и ракет".

Об этом заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить… 5 июля буквально ночью, в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и дронов-камикадзе", - рассказал чиновник страны-агрессора.

В то же время военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ сообщает, что на улицах оккупированных Энергодара и Мариуполя заметили мобильные радиационные лаборатории. Такая техника способна проводить разведку местности на наличие радиации.

Россия нафантазировала угрозу ударов по ЗАЭС: в Энергодар перебросили спецтехникуФото: мобильные радиационные лаборатории появились на улицах Мариуполя и Энергодара (t.me/atesh_ua)

Минирование Запорожской АЭС

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разведка и СБУ доложили ему о планах россиян совершить теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

По словам главы государства, Россия может пойти на такой шаг, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

При этом сегодня, 4 июня, в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия готовит провокацию со взрывами на Запорожской АЭС. Враг мог разместить взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков станции, чтобы обвинить нашу страну в обстрелах.

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Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины
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